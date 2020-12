Pisa - Chievo, insulti razzisti a Obi: la Procura Federale apre un fascicolo

L'ennesimo episodio di razzismo dell'ultimo periodo. Dopo ciò che è successo tra Psg e Basaksehir in Champions League e l'episodio dell'ex Roma Gerson, c'è stato un brutto gesto in Italia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, durante Pisa - Chievo di Serie B, Michele Marconi avrebbe pronunciato degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista clivense Obi. La Procura Federale ha aperto un fascicolo d'inchiesta e questa mattina si presenterà in casa del Chievo per sentire i calciatori. Oltre al centrocampista ex Inter, verranno ascoltati il ds Marco Pacione e Luca Garritano che ha ammesso di aver sentito la frase incriminata ("La rivolta degli schiavi").