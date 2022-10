Piscedda: "Ecco che Lazio mi aspetto contro l'Atalanta..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La partita di domenica tra Atalanta e Lazio sarà un test importantissimo per gli uomini di Maurizio Sarri che, anche senza Immobile, dovranno riuscire a portare a casa più punti possibili. Si prospetta una partita ad alto ritmo e con molte occasioni, come spesso e volentieri sono state le sfide tra due squadre molto forti in attacco. Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore della Lazio, Massimo Piscedda, ha rivelato pregi e difetti delle due squadre e come, secondo lui, dovrà scendere in campo la squadra capitolina:

"L’Atalanta è un po’ cambiata come interpretazione della gara. Anche la Lazio sta più attenta, ha capito che doveva cambiare qualcosa. Sono squadre più pragmatiche. I padroni di casa come sempre marcheranno a uomo a tutto campo, starà alla Lazio creare gioco e movimenti per fare in modo che si apra il campo alle spalle dei difensori avversari. Mi aspetto una Lazio che possa anche concedere qualcosa, ma che riesca a creare occasioni negli spazi. Tutti concedono qualcosa, un po’ per bravura ed un po’ per fortuna, sono le squadre che per il momento hanno subito meno reti. La squadra di Sarri è compatta, non si vede più la linea difensiva alta fino a metà campo, fa più densità e questo complica le cose alle altre".