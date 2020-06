Piscina Garbatella, Frongia: "Nostra vittoria, Lazio Nuoto riapra l'impianto"

Dopo l'accoglimento del ricorso al Tar da parte della Lazio Nuoto nei confronti dell'esito del bando comunale che aveva assegnato la piscina di Viale Giustiniano Imperatore alla Garbatella ad un altro vincitore (dal 1984 la Lazio Nuoto gestisce l'impianto con successo), l'assessore con delega allo sport di Roma Capitale Daniele Frongia ha commentato ai microfoni di RomaToday: "Lazio nuoto ha fatto ricorso sulle questioni tecniche della classifica ed anziché essere seconda è prima. L’ordine di arrivo a noi non cambia nulla. La vittoria sta nel fatto che prima avevamo un concessionario scaduto che pagava un canone da decenni inadeguato, di mille euro al mese. Oggi abbiamo un canone adeguato che vale tre volte tanto ed una concessione che durerà più tempo e garantirà servizi alla collettività. E quindi di questo io sono contento. Però erano moltissime le concessioni d’impianti comunali scadute da decenni. Quello della Lazio lo era da pochi mesi. Avrei capito di più la soddisfazione per l'assegnazione d'un impianto scaduto da molto tempo. Ce n’erano decine in quelle condizioni. Ma tolti quelli con problemi strutturali, tolti gli impianti che avevano problemi di natura patrimoniale e criticità di ordine urbanistico su cui, per dieci anni, nessuno era intervenuto. Eliminati anche quelli che avevano problemi con i mutui, gli uffici hanno fatto la scelta di inserire, tra i primi tre bandi, quello della Lazio Nuoto".

RIAPERTURA - "A noi interessa, come amministrazione, che ci sia un concessionario in regola, che paga il giusto e che offre un servizio ai cittadini. A tal proposito però la Lazio Nuoto non ha riaperto i battenti. Il servizio ai cittadini, a corollario dell’iter amministrativo, non sembra sia attualmente garantito. E’ una scelta di Lazio Nuoto. Ho visitato altri impianti, anche nel quadrante,e sono in funzione. Questa è una decisione della società sportiva che reputo del tutto incomprensibile. Ed anzi, come amministrazione, le rivolgiamo un appello affinché riapra il prima possibile"