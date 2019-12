Pistocchi: "La Lazio può lottare per il vertice. Supercoppa aperta a ogni risultato"

Questa Lazio sta convincendo tutti. Dalla gestione societaria al campo, la vittoria contro la Juventus ha spinto tanti addetti ai lavori a sbilanciarsi sul valore della squadra di Inzaghi. Che ora fa paura anche al vertice. La pensa così anche Maurizio Pistocchi, noto giornalista televisivo intervenuto a Radio Centro Suono: “Penso che la Lazio sia stata costruita con grande intelligenza da Tare, è costata poco ma vale molto. Poi i biancocelesti hanno saputo spettare alcuni giocatori, cosa che altre società non sempre fanno. Contro la Juventus sono stati a tratti irresistibili. Le potenzialità sono notevoli, l’unica domanda che mi pongo è se il 3-5-2 di Inzaghi sia l’idea giusta per vincere. Comunque a calcio si può trionfare in tanti modi, i singoli sono decisivi. Ricordo una Champions vinta da Di Matteo che poi non si è più imposto nel panorama internazionale. Peccato per una sconfitta come quella contro la Spal, uno spreco per quanto si è visto dopo, ma la Lazio ha le carte in regola per inserirsi nella lotta al vertice".

SU LAZIO - JUVENTUS: "L'arbitraggio non mi ha convinto. Secondo me era netto il rigore di Emre Can su Lucas Leiva, ma doveva anche essere espulso Luiz Felipe nel secondo tempo per il fallo su Matuidi. Abbiamo visto però una partita dai due volti: un’ottima Juventus nella prima mezzora e una Lazio uscita fuori alla distanza, divenuta straripante dopo l’espulsione di Cuadrado. La Juve ha commesso tanti errori a livello difensivo, questo può far pensare che anche la finale di Supercoppa Italiana possa essere aperta a ogni risultato".

SU CAGLIARI - LAZIO: "Il Cagliari è una squadra che a me piace molto, sono stati presi giocatori funzionali al progetto tecnico come Nandez e Simeone. Nainggolan forse è stato un rischio, ma quest’anno sta facendo molto bene. L'ex Roma è un centrocampista straordinario perché sa fare tutto, ed è un peccato che abbia avuto una carriera inferiore alle sue potenzialità per una vita privata non sempre coerente con le abitudini di un calciatore di massimo livello. Dal punto di vista tecnico e della rosa la Lazio è superiore, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare i rossoblu".

