Pizzul: "In Italia vedo giocare volentieri soltanto Lazio e Atalanta"

Bruno Pizzul, storica voce delle telecronache della nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di Radio Bianconera del momento di alcune squadre del nostro campionato, soffermandosi anche sulla Lazio: "Anche loro di tanto in tanto incappano in qualche giornata no, ma penso di poter dire che in Italia vedo giocare volentieri solo la Lazio e l’Atalanta perché giocano un calcio divertente. Le altre magari puntano sul risultato ma non attraverso un gioco accattivante”.

Calciomercato, Tare a Londra per chiudere Giroud

Lazio, Lulic fa 350

TORNA ALLA HOMEPAGE