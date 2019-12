Pjanic: "Le sconfitte con la Lazio ci aiuteranno. Scudetto? Corsa a quattro"

"L'Inter è una grande rivale, ma in corsa per il titolo ci sono quattro squadre". A parlare così direttamente da Dubai e dai Globe Soccer Awards è Miralem Pjanic. Il centrocampista della Juventus parla dell'avvincente corsa per lo Scudetto in cui, oltre ai bianconeri e all'Inter, include anche Lazio e Roma. Per entrambe le romane il bosniaco usa elogi: "La Lazio ha dimostrato il suo valore battendoci e la Roma, che sta facendo un ottimo campionato, ha fatto capire si essere forte e di poter andare lontano". Il numero cinque della Vecchia Signora torna anche sulla Supercoppa, persa in finale contro Lulic e compagni, ma non si scoraggia: "Ci scusiamo con i tifosi per non averla riportata a casa e ho ancora dentro tanta rabbia per aver perso in quel modo la finale. Questa rabbia deve accompagnarci per il resto della stagione: magari si trasformerà in una molla per farci rendere ancora di più. Non dobbiamo essere troppo critici con la Juventus: siamo in testa al campionato e abbiamo conquistato gli ottavi di Champions con due partite d'anticipo. Le due sconfitte con la Lazio ci serviranno per migliorare e magari per vincere tutto, dallo Scudetto alla Champions".

