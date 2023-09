Pogba, fissate le controanalisi. E la Juve pensa già al sostituto

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il 5 ottobre sono in programma le controanalisi di Paul Pogba, centrocampista francese risultato positivo al test antidoping dopo la sfida contro l'Udinese: se queste nuove analisi non ribalteranno la situazione, il calciatore bianconero andrà incontro a una lunga squalifica e a quel punto la Juventus - che in via cautelare ha già sospeso il giocatore e bloccato il suo stipendio - dovrà tornare sul mercato già a gennaio per ingaggiare il suo sostituto.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', il nome in cima alla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, calciatore tutt'altro che intoccabile nel nuovo Tottenham di Postecoglu. Le alternative al centrocampista degli Spurs sono tutte francesi: si tratta di Manu Koné del 'Gladbach, Youssouf Fofana del Monaco e Habib Diarra dello Strasburgo. La Juventus è già in contatto con l'entourage del calciatore e punta al prestito con diritto di riscatto. Il Tottenham, al momento, non valuta questa opzione: la valutazione del cartellino di Hojbjerg si aggira sui 30 milioni di euro.

TORNA ALLA HOMEPAGE