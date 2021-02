Poli: "Lazio grande squadra, ma sul campo ha sprecato tanto. Su Mihajlovic..."

Dopo la sconfitta con il Bayern, la Lazio è già proiettata alla prossima sfida contro il Bologna. Per l'occasione il doppio ex Fabio Poli ha parlato così ai microfoni de Il resto del Carlino: "Lotito è un presidente tostissimo che ha costruito qualcosa di importante. Contro la Lazio nessuna paura, è una grande squadra ma negli ultimi tempi sul campo ha scialacquato tanto. Mihajlovic? Tutta questa gran voglia di restare a Bologna Sinisa non ce l’ha: si capisce da certe dichiarazioni, ma anche da certi cambi che fa in partita. Lui sperava in un altro tipo di progetto, mentre oggi non vede la prospettiva di fare più di questo".