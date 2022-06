Politano apre alla cessione: “Parlerò con il Napoli e vedremo”

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da Sportitalia durante la sua vacanza con la famiglia a Formentera, Matteo Politano ha fatto chiarezza sul suo futuro. L'esterno offensivo romano potrebbe essere arrivato ai titoli di coda della sua esperienza con il Napoli. Il 21 vuole giocare di più è per lui potrebbe esserci all'orizzonte una nuova avventura. In pole per l'ex Inter e Sassuolo c'è sicuramente il Valencia di Gattuso che lo conosce benissimo. Nelle scorse settimane Politano era stato accostato anche alla Lazio in un eventuale trattativa che porta Luis Alberto, che piace e non poco a De Laurentiis, all'ombra del Vesuvio. Queste le parole del calciatore azzurro: "Ci voleva un po' di vacanza, sono con la famiglia, ci rilassiamo e poi torniamo al più presto. La stagione appena conclusa? A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più, a livello di squadra abbiamo raggiunto l'obiettivo che volevamo, non era semplice, potevamo fare qualcosa in più ma siamo contenti di essere andati in Champions. Futuro? Ora penso alle vacanze, poi parlerò con procuratore e società e decideremo insieme cosa bisogna fare. Tornerò a Napoli e si vedrà".