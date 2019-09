Politica / Conte: "I soldi ci sono, lavoriamo per ridurre l'Iva"

All'uscita da Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti confermando di aver trovato i soldi per stoppare l'aumento dell'Iva: "Sull'Iva c'è un equivoco, lavoriamo per ridurla non per aumentarla. Abbiamo trovato i 23 miliardi. Dobbiamo dare più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti quindi è giusto il taglio del cuneo fiscale in questa congiuntura, l'abbiamo scritto nel nostro programma".

L'IVA - "Il mio obiettivo è addirittura abbassarla, per portare le bollette dal 10% al 5%, affinché che le famiglie meno abbienti possano comprare pane, frutta fresca e latte con l'Iva all'1% anziché al 4%. Dobbiamo valorizzare metodi di pagamento alternativi al contante, dando la possibilità di accedere a mezzi come la carta di credito a zero, quindi senza commissioni. Non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'Iva".

OBIETTIVI DEL GOVERNO - "Sono andato in Parlamento per perseguire l'evasione realizzare la modernizzazione, la digitalizzazione del paese, far volare l'Italia. Non mi posso accontentare di sterilizzare l'Iva. Stiamo lavorando a un piano per raggiungere gli obiettivi, lasciateci qualche giorno di tempo. Non sono il mediatore, sono il riformatore del Paese".