Politica / Hong Kong, la polizia spara: grave un attivista

Nel giorno della ricorrenza dei 70 anni dalla fondazione della Repubblica popolare cinese a Hong Kong è scoppiato l'inferno. Negli scontri tra manifestanti e polizia oltre 100 persone sono state arrestate, mentre 51 sono i feriti. In particolare un attivista 18enne è stato colpito al torace da un proiettile sparato dalla polizia ed è in condizioni critiche. Il colpo è stato esploso dall'agente ad altezza uomo da un metro di distanza. Nelle immagini diffuse alcune decine di poliziotti antisommossa si scontrano con 12 manifestanti con il volto coperto, alcuni con ombrelli e sbarre di ferro. In particolare un agente corre in mezzo alla folla con la pistola in mano, colpisce con un calcio l'attivista prima di sparargli da distanza ravvicinata. Il manifestante balza all'indietro e cade. Dall'Hospital Authority di Hong Kong hanno fatto sapere che due manifestanti versano in gravi condizioni, incluso ovviamente lo studente colpito da un colpo ravvicinato di pistola.