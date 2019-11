Politica / Inchiesta Open, Renzi attacca i magistrati

Matteo Renzi difende l'ex Fondazione Open e attacca duramente i magistrati dopo l'allargamento dell'inchiesta e l'iscrizione nel registro degli indagati di Marco Carrai, amico del leader di Italia Viva: "Mi sento oggetto di attenzioni speciali da parte di alcuni magistrati. Un tempo i magistrati della procura di Firenze cercavano il mostro di Scandicci, non vorrei che avessero adesso fatto confusione con il senatore di Scandicci. Sento il silenzio dei costituzionalisti, che evidentemente devono ancora devono riprendersi dalla battaglia per il referendum del 2016. Ma chi decide cosa è un partito e cosa è una fondazione. Il fatto che Open sia stata trasformata da qualcuna in un partito politico è una cosa enorme. Chi mi dice che una srl non è un partito politico?", chiaro il riferimento alla Casaleggio Associati. In mattinata su Twitter aveva scritto: "Noi abbiamo seguito le regole delle Fondazioni. I due giudici fiorentini dicono che open era un partito. Chi decide come si fonda un partito? la politica o la magistratura? Colpisce il silenzio di commentatori sul punto, decisivo per la democrazia di un paese. Tutti zitti? Entrate e Uscite di #Open sono tutte tracciate. Trasparenza al massimo. Magari le altre fondazioni fossero state trasparenti come Open".