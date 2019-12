Politica / Manovra, la Camera conferma la fiducia al governo

La Camera ha confermato la fiducia al governo sulla manovra con 334 voti a favore, 232 contrari e 4 astenuti. Il 9 settembre scorso il voto che concesse la fiducia governo Conte 2 a Montecitorio ottenne 343 sì. La seduta è ora sospesa, poi è previsto che i deputati tornino a votare l’approvazione definitiva della legge di Bilancio. In quel momento la manovra, avendo già il sì del Senato, sarà legge. Tutti i deputati di Fdi stanno intervenendo per un minuto a testa sull’unico emendamento alla Manovra. Si tratta chiaramente di una manovra ostruzionista per impedire che si possa arriva al via libera definitivo nella serata di oggi, come spera l’esecutivo anche per via dei tempi stretti.