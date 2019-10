Politica / Manovra, prosegue il confronto nel Governo. In arrivo lettera Ue

MANOVRA - In arrivo una lettera dalla Commissione Europea per richiedere informazioni sulla bozza di manovra di bilancio varata dal Governo italiano. A riferirlo sono fonti Ue, che però sottolineano come a ricevere la richiesta di chiarimento sulle rispettive manovre saranno anche altri Stati membri, come la Spagna. Nel frattempo, all'interno del Governo prosegue il confronto sugli aspetti considerati problematici della legge di bilancio: questa mattina si è tenuto a Palazzo Chigi un faccia a faccia tra Conte e Di Maio, definito "costruttivo e chiarificatore" dallo staff del Ministro degli Esteri. Conte potrebbe incontrare nelle prossime ore delegazioni degli altri partiti che compongono la maggioranza, mentre è atteso in serata un vertice di Governo per cercare di trovare una sintesi definitiva.