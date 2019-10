Politica / Renzi replica a Conte: "Contro le tasse, non contro il governo"

Ieri il premier Giuseppe Conte aveva espresso irritazione rispetto all'atteggiamento di sfida al governo da parte di Matteo Renzi: "Non abbiamo bisogno di fenomeni. È inaccettabile che ogni giorno Renzi rimarchi una spazio politico". Oggi su Facebook il leader della nuova formazione Italia Viva ha controreplicato: "Italia Viva studia le carte, lancia proposte, trova coperture. Propone idee insomma. Questa è la prima novità: si discute di tasse e asili nido, non di mojito e alleanze. Noi non siamo contro il Governo, anzi: ma noi siamo contro l'aumento delle tasse". L'ex premier si attribuisce un ruolo decisivo per l'aver evitato l'aumento dell'Iva.