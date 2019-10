Politica / Sciopero Roma, Raggi e Di Maio contro i sindacati: le parole

Oggi i lavoratori delle aziende partecipate del Campidoglio sono scesi in piazza a Roma contro l'amministrazione Raggi. A infiammare il clima è un Tweet della sindaca: "Una minoranza di sindacalisti prova a tenere in ostaggio una città di 3 milioni di abitanti: di lavoratori, di madri e padri che ogni giorno accompagnano i propri figli a scuola, di studenti e pendolari. La maggioranza dei cittadini è stanca di scioperi ingiustificati". Alla lettura del tweet in piazza la reazione è stata caratteriszzata da fischi e urla: "Vergogna, dimettiti".

REAZIONI - Michele Azzola, segretario della Cgil di Roma, ha così reagito: "Si chieda se è lei la minoranza in questa città che non la vuole. Lo sciopero è riuscito perché la città è nel degrado". Il segretario Pd del Lazio Bruno Astorre: "Migliaia di romani, dipendenti delle municipalizzate, da mesi vengono umiliati dalla giunta Raggi. Oggi in massa scioperano rimettendoci soldi propri, perché è l'unico strumento rimasto. E la sindaca li offende con parole vergognose, arroganti, indegne di un sindaco. Lo sciopero è un diritto assoluto. Oggi Roma è bloccata dal malgoverno della Raggi, non da lavoratori esasperati". Ermenegildo Rossi, rappresentante dell'Ugl: "Dopo tre anni dall'elezione di Raggi abbiamo una Roma abbandonata. Oggi il mondo del lavoro è totalmente in crisi e sta rischiando per la gestione di questa amministrazione". Alberto Civica, della Uil: "Roma non si merita di essere governata così. Questo sciopero generale è stato indetto il primo ottobre quando è stato chiesto l'intervento della forza pubblica contro i lavoratori di Roma Metropolitane, in prevalenza donne. Vergogna: su questo fatto certo che è uno sciopero politico".

DI MAIO - Luigi Di Maio usa parole dure contro i sindacati: "Sono stato ministro del Lavoro, sostengo sempre tutte le manifestazioni per il diritto al lavoro, ma questa storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero venerdì per il weekend lungo è indecente, non si cea un torto alla politica ma a tutti i cittadini".