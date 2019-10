Politica / Siria, frenata Usa: "Nessun ritiro, parole Trump per pochi soldati"

Nella mattinata di ieri si era diffusa la notizia di un ritiro delle truppe Usa dal confine tra Turchia e Siria. La Casa Bianca aveva fatto sapere di una telefonata tra Trump ed Erdogan, che avrebbe sfruttato l'abbandono americano per un'invasione del Kurdistan. Questo scenario avrebbe avuto un effetto importante sugli equilibri della regione: i curdi, protagonisti sul campo della lotta all'Isis, sarebbero rimasti isolati, schiacciati tra i focolai rimanenti del sud e l'assedio turco a nord.

LA SMENTITA - In serata però dalla Casa Bianca è arrivata una secca smentita. "Nessun ritiro delle truppe Usa dalla Siria" ha detto un funzionario dell'amministrazione Trump in una conference call con i reporter. Soltanto un numero compreso tra 50 e 100 uomini delle forze speciali Usa nel nord della Siria saranno interessati dall'ordine per essere dispiegati in altre basi. Il funzionario ha aggiunto: "Non c'è nessuna luce verde nei confronti della Turchia per un massacro dei curdi. Dire questo è da irresponsabili. Le azioni decise dal presidente sono solo mirate a proteggere i nostri soldati".