Polonia - Italia, le probabili formazioni: ultimi dubbi per Mancini

Azzurri oggi in campo alle 20:45, per affrontare la Polonia in quel di Danzica. Terza gara di Nations League per l'Italia, Mancini sta sciogliendo gli ultimi dubbi per l'undici titolare. In difesa dovrebbe farcela Chiellini, anche se reduce da una contusione a inizio settimana: nel caso scalpitano Acerbi e Ogbonna. Altra incertezza sul tridente offensivo, più precisamente su chi affiancherà Chiesta e Immobile (quest'ultimo in vantaggio su Belotti e Caputo): ballottaggio tra Kean e Lorenzo Pellegrini. Bonaventura ha lasciato il ritiro per la nascita del figlio Edoardo, non sarà quindi a disposizione del ct. Ecco le probabili formazioni:

POLONIA (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski.

A disp.: Szczesny, Dragowski, Bochniewicz, Pietrzak, Czerwinski, Karbownik, Kadzior, Linetty, Szymanski, Piatek, Milik, Moder.

All.: Brzeczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa.

A disp.: Sirigu, Cragno, D'Ambrosio, Acerbi, Ogbonna, Emerson, Sensi, Locatelli, Cristante, Caputo, Lo. Pellegrini, Belotti.

All.: Mancini