Pomigliano - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e in streaming

La Lazio Women tenta la doppietta. Dopo aver sconfitto in casa il Sassuolo, le biancocelesti giocheranno in trasferta a in Campania per guadagnare il secondo risultato utile consecutivo, cosa al momento mai riuscita in stagione. La squadra di Catini affronterà per la 17^ giornata di Serie A TIMVISION il Pomigliano, ex squadra dell'attaccante Ferrandi che proprio domenica ha segnato la sua seconda marcatura con la sua nuova maglia. Il match è in programma domenica 20 marzo 2022 alle ore 14:30 e verrà trasmessa in tv e in streaming dalla piattaforma TIMVISION.