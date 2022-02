Porto, Conceiçao: "Non dimenticherò mai questi tifosi. Lazio? Mi ha sorpreso..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ritorno all'Olimpico felice per l'ex Lazio Sergio Conceiçao. Il tecnico dei dragoni al termine del match è intervenuto anche alle telecamere di Sky Sport, soffermandosi in primis sul suo passato in biancoceleste: "E' stato emozionante per me tornare in questo stadio, ho vissuto anni bellissimi dove abbiamo vinto dei titoli. Un rapporto fantastico con la città e i tifosi che non dimenticherò mai. Il calcio è questo, emozione e passione, avversari durante la partita con grande intensità. Alla fine credo che abbiamo mertitato".

FUTURO IN ITALIA - "Vivo giorno per giorno, non penso ad un futuro lontano, sono concentrato nel campionato, abbiamo anche la semifinale di Coppa di Portogallo, siamo agli ottavi di Europa League. Il posto del Porto normalmente è la Champions League, eravamo in un gruppo fortissimo e ora cerchiamo di rispettare questa competizione".

LA LAZIO DI SARRI - "Nei primo tempi siamo andati in difficoltà, sia qui che a Oporto. Abbiamo fatto tanto possesso ma senza concretezza. Nel secondo tempo oggi molto meglio, siamo risuciti a fare il 2-1, potevamo fare il 3-1 ma poi abbiamo sofferto la qualità degli avversari. La Lazio è una bella squadra, ha un grande allenatore e tanti campioni. Con il tempo crescerà e sarà molto competitiva anche in Italia. Devo dire che mi ha sorpreso".

Pubblicato ieri alle 21:07