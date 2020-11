Porto, Felipe Anderson e il possibile addio prematuro: la situazione

Il Porto non sembra essere la squadra giusta per Felipe Anderson. Il fantasista brasiliano, arrivato in prestito dal West Ham in estate, pare che non abbia trovato l'ambiente adatto a lui, e la sua avventura portoghese potrebbe finire anzitempo, addirittura a gennaio. Felipe infatti ha collezionato solo 49 minuti in Primeira Liga e non sembra adattarsi ai piani di gioco dell'allenatore Sergio Conceição.

Il quotidiano portoghese 'Record' scrive di probabili addio prematuro, soprattutto nel caso in cui dovesse trovare conferma l'ipotesi del ritorno di Hulk. In tal caso l'ex centrocampista della Lazio farebbe ritorno a Londra, per poi tornare nuovamente sul mercato.