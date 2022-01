Porto, maxi squalifica per Sergio Conceicao: il motivo

Maxi stangata per Sergio Conceicao. L'allenatore del Porto non potrà sedersi sulla propria panchina per i prossimi 15 giorni saltando così le partite con il Belenenses, in programma domenica, e il Famalicão, in programma per il 23 gennaio. Il motivo? Come riporta il quotidiano 'ABola', in discussione c'è il match contro il Moreirense, disputato nell'aprile dello scorso anno e terminato con un pareggio per 1-1. L'arbitraggio del signor Hugo Miguel non è andato giù al tecnico dei Dragoes che a fine partite si è scagliato contro il direttore di gara. Conceicao aveva rimediata una squalifica di 21 giorni, oltre al pagamento di una multa di circa 10 mila euro. Attraverso il ricorso però, la sanzione era stata ridotta in anticipo concedendo al mister di rientrare nel derby con il Benfica del 6 maggio. Adesso però l'ex giocatore di Lazio e Inter dovrà scontare quel periodo e non potrà dirigere la propria squadra dalla panchina in panchina per i prossimi 15 giorni.