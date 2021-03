Portogallo, la fascia da capitano gettata da Ronaldo va all’asta per beneficenza

La fascia da capitano gettata a terra da Cristiano Ronaldo come reazione al gol ingiustamente non assegnato nel match tra Serbia e Portogallo, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022, è stata messa all'asta per beneficenza. Questo bel gesto aiuterà a raccogliere fondi per l'intervento chirurgico di un bambino serbo di 6 mesi con atrofia muscolare spinale. Resterà all'asta per tre giorni. Il gruppo che si occupa di questa iniziativa ha ottenuto la fascia da un addetto allo stadio che l'ha ritirata dopo la partita.