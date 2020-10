Prandelli: “Ero stato chiamato da Lotito, poi non so cosa sia successo...”

Ai microfoni di Radiosei, l'ex ct della Nazionale Prandelli ha parlato di Lazio: "Sono pronto per tornare ad allenare un club, probabilmente dopo anni di nazionale sono rimasto un po' fuori dal giro. Non faccio polemiche. Immobile è un giocatore molto forte, straordinario, ma secondo me deve giocare solo in avanti. Crea spazi, attacca la profondità, probabilmente se affiancato da un'altra punta può essere limitato. Non so se è un caso simile a quello di Di Natale con la mia nazionale, ma una spiegazione può essere questa".

LOTITO - "Cosa è accaduto con Lotito? Sono stato chiamato, mi aveva detto che sarei stato chiamato a determinate condizioni. Sono stato tutto il pomeriggio con Lotito, poi con Tare ed il segretario. Lotito mi disse che sarei stato un suo allenatore dopo che io gli chiesi come mi sarei dovuto comportare con altri due club che erano interessati. Mi ha tenuto fermo 20 giorni e poi fece altre scelte, facendomi perdere le altre opportunità. Da lì mi è venuta voglia di andare all'estero. Mi piacerebbe capire cosa sia accaduto, ma ormai sono passati anni, quel che è stato è stato. Il punto di forza della Lazio oggi è che sta lavorando da anni con lo stesso gruppo. Inzaghi non è stato schiavo di un sistema di gioco, è riuscito a far coesistere 3-4 giocatori di qualità sopra la media. Forse un punto debole possono essere le alternative. Non sono sempre all'altezza dei titolari".