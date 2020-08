Prandelli: "Lazio penalizzata dallo stop. Senza pubblico non è calcio"

La Lazio si è resa protagonista di un campionato straordinario, condizionato poi dalla sosta forzata causa Covid. Ai microfoni de Ilgiornale.it, l'ex ct della Nazionale Prandelli ha parlato della stagione appena conclusa: "Diciamo che senza pubblico qualsiasi tipo di sport, non solo il calcio, è come se mancasse qualcosa di importante. Forse le squadre con meno classe e personalità sono riuscite a fare anche meglio senza pubblico e con poche pressioni dunque. La Juventus ha vinto con qualche fatica ma aveva la rosa per farlo, mentre la Lazio è stata penalizzata dallo stop".

