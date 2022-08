Premier League, clamoroso ad Anfield: il Liverpool ne fa nove al Bournemouth

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Una vittoria roboante in questo pomeriggio di Premier League. Il Liverpool trova finalmente la prima vittoria in campionato alla quarta giornata e lo fa in grande stile. Ad Anfield i ragazzi di Klopp ne rifilano nove a un impotente Bournemouth annientato per novanta minuti senza tregua. I Reds, prossimi avversari del Napoli in Champions League, infieriscono sulla neopromossa che rimane a quota 3 punti in classifica. A segno Alexander Arnold, van Dijk, Ellliott, Carvalho, doppiette per Firmino e Diaz e autorete di Mempham. Il tabellone al 90esimo dice 9-0 per i padroni di casa.