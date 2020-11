Premier League, giocatore arrestato per stupro e sequestro di persona

Scoppia il caso in Premier League. Un giocatore di 20 anni, di cui il portale Sportsmail conosce anche il nome ma non può rivelarlo per ragioni legali, è stato arrestato lo scorso giovedì. Il capo d'imputazione è stupro e sospetto sequestro di persona. Il fatto risalirebbe a un mese fa quando, la star del calcio inglese è stato trovato in casa con una ragazza e multato per aver violato le norme anti-Coronavirus. Come sottolinea il Dailymail, il calciatore è stato rilasciato mentre continuano le ricerche della polizia. Si attendono novità importanti, mentre in Inghilterra si cerca capire chi possa essere l'indagato.