Premier League, l'ex Lazio Pedro Neto prende per mano i Wolves contro il Fulham - FT

Ieri, oltre che in Serie A, si è giocato anche in Premier League. Tra le tante partite, si è giocata quella tra il Wolverhampton dell'ex Lazio Pedro Neto e il Fulham. Proprio il portoghese ha deciso la sfida con un tiro incrociato al 56'. Il ragazzo ha poi festeggiato il gol vittoria su Instagram dedicandolo all'amico ed ex comapagno di squadra Ruben Vinagre, appena trasferitosi all'Olympiacos.

RIMPIANTI BIANCOCELESTI - Quando Pedro Neto ha lasciato Formello nessuno si è strappato i capelli, ma, vedendo il suo rendimento in Inghilterra, forse qualcuno lo starà rimpiangendo. Ai Wolves l'attaccante ha trovato fiducia e in 33 partite ha realizzato 4 gol e 4 assist, non pochi per un ragazzo di appena 20 anni. Alla Lazio aveva fatto intravedere che ci fosse del potenziale in lui, ora Pedro Neto lo sta dimostrando in campo.