Premier League, verdetti di fine stagione: ecco le possibili avversarie della Lazio in Champions

Fischio finale sull'ultima partita stagionale della Premier League, la classifica emette i suoi verdetti. Il Liverpool ha vinto il campionato già con diverse giornate d'anticipo e parteciperà alla prossima Champions League, insieme a Manchester City, Manchester United e Chelsea. Decisiva l'ultima giornata per assegnare terzo e quarto posto: il Leicester era ad un solo punto da United e Chelsea e aveva lo scontro diretto con i Red Devils, perso per 0-2. In Europa League vanno quindi sicuramente il Leicester quinto e il Tottenham sesto, mentre il Wolverhampton - che ha perso contro il Chelsea all'ultima giornata ed è stato scavalcato dagli Spurs - attende il verdetto della finale di FA Cup tra Arsenal e Chelsea: se dovessero vincere i Blues sarebbe Europa anche per loro. Retrocedono Bournemouth, Watford e Norwich. Di seguito la classifica completa.

Liverpool 99

Manchester City 81

Manchester United 66

Chelsea 66

Leicester 62

Tottenham 59

Wolverhampton 59

Arsenal 56

Sheffield United 54

Burnley 54

Southampton 52

Everton 49

Newcastle 44

Crystal Palace 43

Brighton 41

West Ham 39

Aston Villa 35

Bournemouth 34

Watford 34

Norwich 21