Primavera 2020 / L'equinozio sarà domani 20 marzo e non il 21 marzo: Google celebra col doodle

L'inizio ufficiale della primavera, anche quest'anno, non coinciderà con il canonico 21 marzo. L'equinozio infatti non cade nella data "ufficiosa" dal lontano 2007. Anche questa volta l'inizio della nuova stagione avverrà domani, il 20 marzo, alle 4.49 di mattina per precisione. Google ha deciso di celebrare l'avvenimento con un doodle dedicato che coinciderà col momento in cui nell’America del Nord l’equinozio avverrà già alle 23.49 di oggi. Non è comunque una novità: gli astronomi hanno previsto che l'equinozio di primavera tornerà a palesarsi il 21 di marzo solo nel 2102.

