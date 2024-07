PRIMAVERA | Calciomercato Lazio, Sardo saluta: quattro club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Jacopo Sardo saluta la Lazio. Il centrocampista della Primavera, dopo un ottimo percorso di crescita in biancoceleste, inizierà una nuova avventura all'estero. Come riporta Il Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sono quattro squadre straniere: Bayer Leverkusen, Lille, Eintracht Francoforte e Rennes.

Lotito aveva rifiutato l'offerta da mezzo milione del Milan, ma non può opporsi ai corteggiamenti dall'estero. La Lazio aveva provato a trattenerlo offrendogli un contratto da professionista, ma non è arrivato l’accordo con il ragazzo sulle cifre. Nelle casse della società capitolina andranno circa 200mila euro di training compensation, premio-formazione che spetta ai club che hanno contribuito alla crescita del giocatore in questione. Jacopo Sardo dice addio: per lui Francia o Germania.