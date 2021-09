PRIMAVERA - Coppa Italia, la Lazio affronterà la Reggina: ecco quando

Il cammino della Lazio Primavera in TIM Cup comincierà dai trentaduesimi di finale. Nello specifico i biancocelesti saranno impegnati mercoledì 22 settembre alle 11:00 contro la Reggina, come comunicato dallo stesso club: "La Lega Serie A ha reso noto che la gara Lazio-Reggina, valida per i trentaduesimi di finale di Primavera TIM Cup, si disputerà mercoledì 22 settembre alle ore 11:00 presso il 'Mirko Fersini' di Formello".