PRIMAVERA - Lazio, esordio ok: Castigliani e Mancino ribaltano il Perugia

Inizia con il piede giusto l'avventura della Lazio in Primavera 2. Dopo un avvio sofferto sul campo del Perugia, la squadra di Calori esce alla distanza e segna nel secondo tempo i due gol che portano i primi tre punti. I biancocelesti, infatti, dopo aver subìto il gol di Seghetti non hanno mollato e sono riusciti a risalire la china. Tutto in quattro minuti: pareggio a firma di Castigliani al minuto 65, sorpasso di Mancino al 69'. Esordio ok per i baby, chiamati in questa stagione a cancellare la retrocessione dello scorso anno e risalire subito nella massima categoria.