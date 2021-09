PRIMAVERA - Lazio, la doppietta di Crespi stende la Reggina

Un match con poche emozioni ma che si conclude con la festa della squadra di Calori. Primo tempo giocato a ritmi bassi per entrambe le squadre, senza occasioni significative che lasciano il risultato bloccato sullo 0-0. Nella ripresa l’allenatore laziale pesca gli assi dalla panchina: Castigliani però gioca soltanto dieci minuti, costretto a lasciare il campo per un brutto infortunio, Crespi invece entra e al 76’ buca la rete alle spalle di Ammirati. Al 90’ è ancora il classe 2004 ad esultare: la sua doppietta chiude di fatto il match e regala ai biancocelesti il passaggio del turno, in attesa di scoprire la prossima avversaria in Coppa Italia tra Lecce e Salernitana, in campo oggi alle 15.

Primavera TIMVision Cup - Trentaduesimi di finale

Mercoledì 22 settembre 2021, ore 11:00

Campo 'Mirko Fersini', Formello

LAZIO (4-2-3-1): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Santovito (46' Ruggeri), De Santis; Bertini, Ferro (46' Troise); Shehu (61' Castigliani) (70' Colubaly), Ferrante, Mancino; Tare (61' Crespi). A disp.: Furlanetto, Di Fusco, Pollini, Felici, Shuan. All.: Alessandro Calori

REGGINA (4-2-3-1): Ammirati; Foti, Bongani, Vigliani, Musumici; Kamberi, Spitale; Pagni (73' Zucco), Carlucci (85' Dioum), Rugnetta; Nvendo. A disp.: Tortorella, Pavia, Tersinio, Lemou, Basile, Costantino, Guglielmo, Pavia. All.: Francesco Ferraro

Arbitro: Emanuele Frascaro (sez. di Firenze)

Assistenti: Del Santo Spataru – Castro

Ammoniti: Adeagbo, Bertini, Troise (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90' - Quattro minuti di recupero concessi.

90' - GOOOOOOOOOL! Mancino si infiltra tra i difensori avversari, scarico da terra con la punta del piede per Crespi che si prende il pallone e col sinistro si regala la doppietta.

85' - Cambio per la Reggina: Dioum al posto di Carlucci.

80' - Buon momento della Lazio che cerca il gol del raddoppio.

76' - GOL LAZIOOOO! Crespi approfitta dell'ottimo filtrante di De Santis sulla sinistra, l'attaccante da solo a tu per tu con Ammirati sblocca finalmente il risultato.

73' - Zucco al posto di Pagni per la Reggina.

70' - Cambio forzato per la Lazio: Coulibaly prende il posto dell'infortunato Castigliani.

65' - Castigliani a terra per un brutto fallo subito. Avversario graziato dall'arbitro che gli risparmia il giallo.

61' - Doppio cambio per le due formazioni: dentro crespi fuori Tare, dentro Castigliani al posto di Shehu. Per la Reggina entrano Rao e Scolaro.

57' - Corner per la Lazio battuto corto, Shehu crossa nel mucchio, facile la presa per Ammirati.

53' - Fallo su Tare, ad avere la peggio è però Vigliani soccorso dal suo staff sanitario.

49' - Chance per la Reggina su calcio d'angolo. Lazio imprecisa sulle marcature in occasione dei calci piazzati.

46' - Si riparte! Nessun cambio nella Reggina, per la Lazio fuori Santovito e Ferro, dentro Ruggeri e Troise.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

44' - Per Frascaro non c'è recupero. Termina sullo 0-0 la prima parte di gara.

41' - Angolo battuto da Shehu. Mancino la sfiora di testa, sfera che termina sul fondo.

35' - Doppio giallo per la Lazio a distanza di minuti. Il primo ai danni di Adeagbo, l'altro in direzione di Bertini.

31' - Biancocelesti che non trovano le giuste linee di passaggio. Calori visibilmente nervoso.

29' - Rischia l'autorete Adeagbo che la spazza male di testa. Carlucci raccoglie il cross dalla bandierina col pallone he finisce di poco alto. Lazio fortunata.

23' - Altro calcio di punizione, stavolta per la Reggina. Traiettoria a giro che impensierisce Moretti, ma la sfera si perde sul fondo.

18' - Calcio di punizione da posizione interessante procurata da Bertini che si sistema il pallone pronto a battere. Il tiro a giro colpisce però in pieno la barriera.

13' - Occasione Lazio! Bel cross di Floriani, Mancino in area non riesce ad impattare e trova l'opposizione dei difensori avversari.

10' - Sembra aver preso coraggio la formazione calabrese. Biancocelesti imprecisi.

7' - Primo guizzo degli ospiti con Nvendo che prova di potenza ma la spara alta.

2' - Atteggiamento propositivo della Lazio in questi primi minuti.

1' - Si parte dopo il minuto di silenzio per il team manager storico della Reggina, Massimo Bandiera, scomparso pochi giorni fa.

PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Reggina, gara secca valida per i trentaduesimi di Coppa Italia Primavera. Dopo le due vittorie in campionato la formazione di Calori è decisa a fare bene anche in Tim Cup, torneo che nella scorsa stagione la Lazio ha saputo disputare a testa alta perdendo in finale contro la Fiorentina.