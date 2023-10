PRIMAVERA - Lazio, Saná Fernandes sulle montagne russe: dall'Under 18 a Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Saná Fernandes, un avvio di stagione sulle montagne russe. In estate, il promettente attaccante classe 2006 è stato convocato per il ritiro di Auronzo di Cadore dove ha potuto confrontarsi con la prima squadra. Un motivo d'orgoglio e un passo in avanti nella sua crescita. Il prosieguo non è stato tutto rose e fiori sin qui. Tanti alti bassi per il portoghese punito da Fabiani dopo la brutta prestazione con l'Atletico Madrid. Come riporta Il Corriere dello Sport, il ragazzo è stato punito ed è passato dalla Primavera all'Under 18 per poi tornare a disposizione di Sanderra più avanti. Si è rimesso in mostra con un'altra testa segnando il primo gol della storia biancoceleste in Youth League contro il Celtic. La società ha deciso di premiarlo facendolo allenare con la prima squadra durante la sosta. Il ragazzo ha capito la lezione e vuole migliorarsi ancora.