PRIMAVERA | Lazio - Torino 1-3, i granata vincono al Fersini: ora serve un'impresa

Vince il Torino allo Stadio Mirko Fersini l'andata della semifinale di Coppa Italia Primavera. I granata sono stati cinici nello sfruttare le due occasioni a disposizione nel primo tempo e a chiudere la sfida nei minuti finali. Conserva un bagliore di speranza per la Lazio il gol all'89' di Milani con i biancocelesti che saranno chiamati a vincere in terra piemontese con almeno due reti di scarto per evitare l'eliminazione. Una vera e propria impresa.

Coppa Italia Primavera | Semifinale d'andata

Mercoledì 31 gennaio 2024, ore 14:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (3-5-2): Renzetti; Bordon, Dutu, Ruggeri; Bedini (45' Cappelli), Sardo (45' Napolitano), Nazzaro (62' Gelli), Di Tommaso, Milani; Sulejmani (45' Kone), Sana Fernandes (74' Cuzzarella). A disp.: Magro, Petta, Bigotti, Marini, Zazza.

All.: Stefano Sanderra

TORINO (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Mendes, Dellavalle, Muntu; Ciammaglichella (74' Longoni), Dalla Vecchia (89' Marchioro), Silva (74' Perciun); Savva (89' Rettore), Njie, Gabellini (83' Franzoni). A disp.: Bellocci, Casali, Mahari, Acar, Dell'Aquila, Bonadiman. All.: Giuseppe Scurto

Arbitro: Valerio Pezzopane (sez. L'Aquila)

Assistenti: Chichi - Fedele

Ammoniti: 31' Mendes (T), 46' Savva (T), 82' Di Tommaso (L), 85' Perciun (T).

Espulsi: ///

90' Ci saranno 6' di recupero!

89' Altri due cambi in casa granata: fuori Savva e Dalla Vecchia, dentro Rettore e Marchioro

89' Gol Lazio! Milani la riapre: il terzino scrica in porta una conclusione pazzesca, dopo il tocco corto di Gelli su punizione.

86' Terzo gol per i granata. Perciun riceve l'appoggio a rimorchio di Savva, conclude dal limite e il suo tiro deviato si infila alle spalle di un innocente Renzetti.

85' Terzo giallo per il Torino: ammonito Perciun per un fallo su Cappelli.

83' Cambia il Torino: entra Franzoni per Gabellini.

82' Fallo di Di Tommaso su Njie: giallo per il centrocampista della Lazio. Ammonito anche Sanderra per proteste.

80' Grande parata di Renzetti sulla conclusione dalla distanza di Njie. Il portiere della Lazio è reattivo nel proteggere l'angolo alla sua destra e spedire la sfera in corner.

75' Cerca il super gol Kone: la sua rovesciata dai sedici metri termina sul fondo.

74' Cambia ancora anche Sanderra che manda in campo Cuzzarella per Sana Fernandes

74' Primi due cambi per Scurto: dentro Longoni, fuori Ciammaglichella, fuori Silva e dentro Perciun.

67' Savva si divora il 3-0. Il numero 7 del Torino calcia altissimo il cross perfetto del compagno.

63' Prova a suonare la carica Sana Fernandes. Il portoghese vince il duello con l'avversario, prova a piazzare il destro ma la sfera, deviata, si spegne tra le braccia di Abati.

62' Quarto cambio per la Lazio: fuori Nazzaro, dentro Gelli.

56' Gol annullato al Torino per la posizione di fuorigioco di Ciammaglichella.

46' Fallo di Savva su Di Tommaso. Il numero 7 del Torino è il secondo ammonito del match.

45' Inizia il secondo tempo!

45' Triplo cambio per Sanderra: fuori Sardo, Bedini, Sulejmani dentro Napolitano, Cappelli e Kone, con quest'ultimo che fa così il suo esordio in maglia biancoceleste.

SECONDO TEMPO

45'+1' Termina la prima frazione al Fersini. Il Torino sfrutta alla perfezioni le occasioni a disposizione e si porta di due reti sopra la Lazio.

45' Ci sarà 1' di recupero.

45' Raddoppio del Torino. Della Valle è impeccabile dagli undici metri: apre il piatto destro, alza la sfera e la manda sotto l'incrocio protetto da Renzetti, bravo nello scegliere l'angolo giusto, ma per lui imparabile.

44' Rigore per il Torino. Ruggeri in scivolata aggancia il piede di Savva.

34' Gol del Torino. Il cross dalla sinistra viene riporposto in mezzo da Savva che in area pesca un cinico e rapido Dalla Vecchia, bravo a incrociare e battere Renzetti. I granata avanti alla prima occasione.

31' Giallo per Mendes. Il giocatore del Torino è il primo ammonito della partita, colpevole di aver tamponato duramente Di Tommaso.

30' Partita equilibrata fino a questo momento al Fersini. La Lazio ha prodotto qualcosa in più del Torino, ma senza mai rendersi realmente pericolosa.

23' Sardo prova una conclusione da fuori, il suo destro interno finisce però lontano dalla specchio.

22' Azione personale sulla destra di Sana Fernandes che fina di rientrare, va sul fondo e con il sinistro tenta un tiro-cross respinto da un attento Abati.

12' Incursione centrale di Sardo che palla al piede arriva al limite, la sua conclusione a incrociare esce di poco sulla destra di Abati.

9' Buona palla per Sana Fernandes che può involarsi verso la porta avversaria ma arriva la grande chiusura del centrale granata.

1' Inizia la gara

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio amiche e amici de lalaziosiamonoi.it da Niccolò Di Leo e benvenuti in questa diretta scritta della partita tra Lazio e Torino Primavera, gara valida per la semifinale d'andata della Coppa Italia Primavera. Dopo la vittoria contro il Napoli ai quarti, la squadra allenata da Sanderra si troverà davanti l'ostacolo granata, già affrontato e battuto 2-0 in campionato lo scorso 11 novembre. Oggi, al Mirko Fersini di Formello, le carte in tavola saranno però diverse, la posta è in palio un ulteriore passo verso la finale e affidarsi al passato potrebbe non rivelarsi la scelta più giusta.