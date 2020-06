PRIMAVERA - Stop ai campionati, l'Atalanta chiede lo Scudetto

RASSEGNA STAMPA - Il campionato Primavera è ufficialmente sospeso. Le classifiche sono state cristallizzate e non c'è stata la ripartenza soprattutto per tutelare la salute dei ragazzi. Non solo ma. visti anche i tanti incontri ravvicinati, molti sono stati aggregati dalle società alle prime squadre. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta ha chiesto lo Scudetto. I bergamaschi, in testa alla classifica prima dello stop, hanno chiesto che gli venisse assegnato il tricolore. A farlo è stato Luca Percassi, ad della Dea, in quello che sarebbe anche un gesto simbolico per la città di Bergamo particolarmente colpita dall'emergenza coronavirus.

Calciomercato, dall'Inghilterra: "La Lazio segue il sudcoreano Kim Min-jae"

Calciomercato Lazio, si lavora per la difesa: spunta Knoche del Wolfsburg

TORNA ALLA HOMEPAGE