Provedel, dalla Lazio alla Nazionale: niente pausa, il lavoro continua - FOTO

La sfida con la Juventus è stata l’ultima di questo 2022 per la Lazio, da oggi è ufficialmente iniziata la sosta per il Mondiale. Tra i biancocelesti che sono stati convocati con le rispettive nazionali, c’è Ivan Provedel. L’Italia non prenderà parte alla Coppa del Mondo, ma sarà ugualmente impegnata in due amichevoli: una con l’Albania e l’altra con l’Austria. Il portiere dunque, ha riposto la casacca con l’aquila sul petto per indossare, con orgoglio, quella azzurra nella speranza di avere una chance nei due appuntamenti. Oggi si è svolto il primo allenamento tra le mura di Coverciano, l’estremo difensore si è mostrato molto concentrato e determinato sul lavoro come testimonia la sua ultima story su Instagram che lo ritrae mentre svolge alcuni esercizi.

