Pruzzo avvisa la Roma: "La Lazio può vincere. Ranieri non deve..."

© foto di Giacomo Falsini

Si avvicina il derby della Capitale. Manca sempre meno, Roma e Lazio sono pronte a darsi battaglia. Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto l'ex centravanti giallorosso Roberto Pruzzo, che ha espresso il suo pensiero sulla stracittadina e sulle due squadre. Ecco cosa ha detto: “Le squadre hanno ambizioni diverse, la Roma non può permettersi di perdere il derby, sarebbe un inizio anno disastroso. Però la Lazio ti può battere, perché stava battendo l’Atalanta e così può battere la Roma. Ranieri non deve rifare la partita di Milano, non ci cascherà, perché in quella partita ha concesso troppo”.