Psg, Al-Khelaifi attacca ancora la Superlega: "Sono rimasti in tre..."

Real Madrid, Barcellona e Juventus non hanno ancora rinunciato all'idea di creare la Superlega. Tanti esponenti del mondo del calcio però continuano a vedere negativamente il progetto e ad attaccare i tre club rimasti. Tra questi c'è anche il patron del Psg Nasser Al-Khelaifi, numero uno dell'Eca, che in occasione dell'assemblea generale dell'associazione dei club europei ospitata da Vienna ha così affermato.

"Tutti sono contro la Superlega: i tifosi, i media, i club piccoli e grandi. Loro invece sono solo tre. Ricordo che l'anno scorso alcune persone hanno cercato di far crollare il sistema. La cosa positiva e al tempo stesso strana è che in questo momento stanno giocando nei tornei Uefa, si divertono e prendono parte alle competizioni migliori. Non c'è molto che possono fare".