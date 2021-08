PSG, Al-Khelaifi: “Mbappé al Real Madrid? Ecco quale sarà il suo futuro”

Sembra la squadra dei sogni quella costruita da Nasser Al-Khelaifi. In questa sessione di calciomercato il presidente del Psg ha rinforzato la sua squadra con Messi, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi, Wijnaldum. Un mercato pazzesco per la squadra che adesso è diventata la più forte del mondo. In molti si chiedono se il presidente qatariota riesca a tenere tutte le sue stelle, in modo particolare Mbappé, da tempo nel mirino del Real Madrid. Nel corso della presentazione di Messi al Parco dei Principi, Al-Khelaifi ha blindato il suo gioiellino francese: "Tutti lo sanno. Resta qui a Parigi, è un giocatore molto competitivo che ha qualità da vincente e una squadra più competitiva è difficile da immaginare, per cui Kylian resta qui per vincere”