PSG, allarme coronavirus: anche Navas, Icardi e Marquinhos positivi

Continua l’emergenza coronavirus in casa PSG. Dopo la positività di Neymar, DI Maria e Paredes, il club ha comunicato, tramite una nota ufficiale, che altri tre giocatori sono risultati positivi al virus dopo i test effettuati. Si tratta del portiere Navas e delle ex conoscenze del calcio italiano Icardi e Marquinhos. I calciatori in questione verranno messi in isolamento e seguiranno il protocollo sanitario. Alcuni tra i calciatori risultati positivi al tampone avrebbero passato le vacanze insieme nell’isola di Ibiza.

