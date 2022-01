PSG, il Covid irrompe nella squadra: anche Di Maria e Draxler positivi

Problemi in casa Paris Saint-Germain. Il focolaio Covid-19 si è allargato anche nel club transalpino con quest'ultimo che ha infatti comunicato questo pomeriggio la positività di altri due calciatori: si tratta di Angel Di Maria e Julian Draxler, posti in isolamento come previsto dal protocollo sanitario. I due si aggiungono a Donnarumma, Messi, Bernat, Sergio Rico e Bernat, e Danilo Pereira che nei giorni scorsi sono risultati positivi.