PSG - Lipsia, Neymar scambia la maglia a fine match: rischia di saltare la finale

Il PSG vola in finale battendo il Lipsia, la gioia al termine della partita è stata ovviamente tanta. I festeggiamenti, però, hanno creato qualche problema. Il calcio ai tempi del coronavirus prevede norme stringenti, che in questo caso non sono state rispettate. A partire da Neymar, che a fine gara ha scambiato la propria maglia con l'avversario Halstenberg. Un comportamento che ha infranto le regole stabilite dalla UEFA: il talento sudamericano rischia di saltare la finale. Una leggerezza, dunque, che potrebbe costare caro al top player del PSG. Non sono stati da meno i supporter, che si sono riversati in piazza per festeggiare senza tenere conto del distanziamento sociale. Su BFMTV, la Direzione sanitaria francese ha invitato tutti i presenti ad effettuare il test per verificare la positività al Covid-19.