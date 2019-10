Pulici, il figlio Gabriele: “Cos’è la Lazio? Ve lo spiego…”

Non potrebbe esserci compito più arduo che quella di spiegare cosa la Lazio rappresenti per i tifosi. Una passione, una fede, la miglior compagna da tenere in considerazione nei momenti positivi e, ahimè, anche in quelli di difficoltà. L’amore ed il senso di appartenenza sono sentimenti ben scolpiti nell’animo dei sostenitori biancocelesti. Lo sa bene Gabriele Pulici, figlio di Felice, portiere del primo Scudetto del club capitolino, scomparso lo scorso 16 dicembre. Gabriele ha tentato l'impresa, pubblicando un bel messaggio sul proprio profilo Twitter, che ha riscosso il successo dei followers biancocelesti: “La Lazio è passare per Tor di Quinto e girarsi tutte le volte per vedere il campo, è passare davanti al Flaminio e avere una morsa al cuore, è passare a Piazza della Libertà e sognare di stare con Bigiarelli, è passare davanti all’Olimpico e vedere mille bandiere”.