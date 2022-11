Qatar 2002 | Da Mané a Benzema: è il Mondiale degli infortunati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Non c'è nulla in questo Mondiale in Qatar che segua le regole classiche della manifestazione. Per la prima volta si gioca d'inverno, i campionati di tutta Europa si sono interrotti fino a gennaio, sono tante le stelle che causa infortunio hanno dovuto rinunciare a partecipare o hanno già concluso la loro avventura in terra qatariota.

Di seguito tutti gli infortunati illustri:

Francia - Benzema, Nkunku, Kimpembe, Maignan, Pogba, Kanté, Lucas Hernandez.

Spagna - Gaya, Oyarzabal

Argentina - Joaquin Correa, Nico Gonzalez, Lo Celso

Australia - Boyle

Senegal - Sadio Mané

Olanda - Wijnaldum

Brasile - Coutinho

Portogallo - Diogo Jota

Germania - Timo Werner, Marco Reus, Wirtz

Inghilterra - Chilwell, James

Messico - Jesus Corona

Marocco - Harit

Polonia - Dragowski

Corea del Sud - Min Son