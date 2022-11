Qatar 2022, Infantino: "Oggi mi sento gay, arabo, migrante e disabile"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianni Infantino ha provato, senza successo, a spegnere le polemiche su Qatar 2022. Il Mondiale inizierà domani e si porta con sé tante critiche per l'organizzazione in un paese in cui non vengono rispettati i diritti umani. Il presidente della FIFA, durante la conferenza di presentazione a Doha, ha detto: "Oggi mi sento qatarino, oggi mi sento arabo, oggi mi sento africano, oggi mi sento gay, oggi mi sento disabile, oggi mi sento lavoratore migrante". Discorso sicuramente toccante, ma poco efficace visto che continuano a piovere bocciature.