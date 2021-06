Qatar 2022, la Norvegia valuta l'auto-esclusione dal Mondiale: i motivi

Il calcio norvegese potrebbe rendersi protagonista di qualcosa mai visto fino a questo momento nel mondo del calcio. A breve, la Federazione voterà in un congresso straordinario sul boicottaggio dei Mondiali del 2022. I motivi vanno rintracciati nelle condizioni dei lavoratori migranti in Qatar e nella violazione dei diritti umani. La Norvegia, riporta alfredopedulla.com, potrebbe essere la prima nazione a ritirarsi dal torneo in programma l'anno prossimo. "Giocare in Qatar come giocare in un cimitero", ha detto il portavoce della Norwegian Supporters Alliance (NSA), Ole Kristian Sandvik.