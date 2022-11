Qatar 2022 - Le partite di oggi, orari e dove vederle in streaming e TV

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Altra giornata di gare in Qatar che vedrà l'esordio di alcune big tra cui il Brasile e l'Uruguay. La mattinata si apre con la sfida tra Svizzera e Camerun in programma alle 11.00 per poi proseguire con il match tra Uruguay e Corea del Sud alle 14.00 e quello tra Portogallo e Ghana alle 17.00. Chiuderà al giornata la gara tra Brasile e Serbia in programma alle 20.00.

DIRETTA TV E STREAMING

I match saranno disponibili alla visione in chiaro sui canali Rai. In particolare Svizzera - Camerun, Uruguay - Corea del Sud e Portogallo - Ghana saranno trasmesse su Rai 2. Brasile - Serbia andrà in onda invece su Rai 1. Tutti i match saranno visibili anche in streaming su Raiplay.