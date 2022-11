Qatar 2022, Weah sblocca Usa - Galles: il gol ricorda quello di papà Geroge contro la Lazio - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Timothy Weah ha scritto il suo nome in questi Mondiali segnando la prima rete degli Stati Uniti in Qatar. Soprattutto ha realizzato il sogno di suo papà George che purtroppo con la sua Liberia, di cui oggi è presidente, non è mai riuscito a partecipare alla manifestazione. L'ex campione, primo Pallone d'Oro non europeo nel 1995, nonostante le 60 presenze e e i 16 gol realizzati non è mai riuscito ad approdare al Mondiale.

I paragoni poi corrono veloci, la rete realizzata di esterno destro da Timothy ricorda proprio quella che segnò il padre decidendo una sfida del Milan proprio contro la Lazio al minuto 87'.

QUI PER IL VIDEO